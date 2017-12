Ein niederländisch-österreichisches Konsortium baut in sogenannter öffentlich-private Partnerschaft einen 65 Kilometer langen Autobahnabschnitt in Brandenburg aus. Über 30 Jahre werde mehr als eine Milliarde Euro investiert. Das teilte das Bundesverkehrsministerium am Freitag in Berlin mit.



Geplant ist der sechsspurige Ausbau der A10 zwischen den Dreiecken Havelland und Pankow sowie die Sanierung der A24 zwischen den Anschlussstellen Neuruppin und Kremmen. Der Ausbau der A10 gehört zum Bundesverkehrswegeplan.