Mehr als acht Monate lang ist in einer Schweinemastanlage in Vetschau (Oberspreewald-Lausitz) rund 400 Schweinen ein hoch mit Kupfer angereichertes Futter verabreicht worden. Von Januar bis Mitte September 2016 hätten die Jungsauen versehentlich ein Futter bekommen, in dem die Höchstmenge an Kupfer um ein Vielfaches überschritten worden sei, teilte das Verbraucherschutzministerium auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Fraktion im Landtag hin mit.

Erst durch eine Probe einer Schweineleber im Schlachthof stelllte sich heraus, dass mehr als sieben Mal so viel Kupfer darin enthalten war, wie erlaubt. Wenn Menschen zuviel Kupfer zu sich nehmen, kann das unter anderem zu Übelkeit und Erbrechen führen - langfristig zu Leberschäden.