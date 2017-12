dpa/Schlesinger Video: Brandenburg aktuell | 07.12.2017 | Friedrich Herkt | Bild: dpa/Schlesinger

Schuldneratlas für Berlin und Brandenburg - Jeder achte Berliner ist überschuldet

07.12.17 | 18:12 Uhr

In der Hauptstadt gibt jeder achte Einwohner dauerhaft mehr Geld aus als er einnimmt. Besser ist die Situation in Brandenburg, das auch im bundesweiten Vergleich gut dasteht. Doch wie sieht es in den Landkreisen und Berliner Bezirken konkret aus? Eine Übersicht.

Brandenburg ist eines der wenigen Bundesländer, in denen die Überschuldung zurückgegangen ist. Das geht aus dem Schuldneratlas der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervor, der am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Demnach verzeichnet Brandenburg als einziges Bundesland sowohl einen Rückgang in der Schuldnerquote, als auch bei der Zahl der Überschuldungsfälle. Als überschuldet gilt eine Person dann, wenn dauerhaft die Ausgaben die Einnahmen überschreiten.



Anders ist die Situation in Berlin: In der Hauptstadt ging die Schuldnerquote zwar ebenfalls leicht zurück, die Zahl der überschuldeten Berliner stieg jedoch im selben Zeitraum. Der Effekt wird auf den starken Zuzug nach Berlin zurückgeführt.

Der Bundesvergleich: Höchste Schuldnerquote in Bremen

Im bundesweiten Vergleich liegt Brandenburg mit einer Schuldnerquote von 10,02 Prozent auf Rang sechs der Bundesländer mit der niedrigsten Überschuldung. Berlin belegt mit 12,63 Prozent den drittletzten Rang - nur in Sachsen-Anhalt und in Bremen ist die Schuldnerquote noch höher.



Jeder Sechste in Brandenburg/Havel überschuldet

Auch innerhalb Brandenburgs und Berlins gibt es starke Unterschiede bei der Überschuldung. Während in Brandenburg an der Havel jeder Sechste als überschuldet gilt, gibt im Kreis Potsdam-Mittelmark nur noch jeder 13. dauerhaft mehr Geld aus als er einnimmt. Tendenziell ist die Verschuldung im Norden Brandenburgs höher, während es den Menschen rund um Berlin vergleichsweise gut geht.

Berlin-Spandau mit höchster Schuldnerquote

In Berlin sind in den Bezirken Spandau, Marzahn-Hellersdorf, Neukölln, Mitte und Reinickendorf überdurchschnittlich viele Menschen überschuldet. Am besten steht Steglitz-Zehlendorf da, wo jeder zwölfte Erwachsene betroffen ist - in Spandau ist die Quote doppelt so hoch.