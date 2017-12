Siemens macht ernst: Das Unternehmen hat Beschwerde gegen die Auftragsvergabe für neue U-Bahnen an die Firma Stadler eingelegt. Das erfuhr der rbb. Das könnte die Beschaffung der Bahnen erheblich verzögern - und die BVG arg in die Klemme bringen.

Wirtschaftssenatorin und BVG-Aufsichtsratschefin Ramona Pop hatte sich zuletzt in einem Brief an Siemens gewandt - mit der Bitte, auf einen solchen Schritt zu verzichten. Das Unternehmen zog aber dennoch vor die Vergabekammer. Die Kammer hat nun zunächst bis zum 3. Januar Zeit, über den Antrag zu befinden. Sie kann die Frist aber auch verlängern.

Bei dem Streit geht es um einen Auftrag für 80 neue U-Bahnwagen, den die BVG ohne Ausschreibung direkt an die Firma Stadler vergeben will. Sie beruft sich dabei auf eine Notlage, weil sich die alten U-Bahnwagen nach Ansicht der BVG in kritischem Zustand befinden. Die neuen Wagen würden bereits 2019 benötigt, und nur Stadler könne sie pünktlich liefern.