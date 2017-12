Berlin und Singapur trennen derzeit rund 14 Flugstunden, hinzu kommt noch der Aufenthalt am Zwischen-Flughafen, eine direkte Verbindung gibt es nicht. Noch nicht. Schon bald aber soll es schneller gehen, denn Singapore Airlines Billigtochter Scoot will ab Sommer 2018 Direktflüge zwischen Berlin-Tegel und Singapur anbieten, wie die Fluggesellschaft am Freitag mitteilte.

Die Verbindung "in eines der bedeutendsten Finanzzentren Asiens ist ein großer Zugewinn für uns", erklärte Engelbert Lütke Daldrup, Geschäftsführer der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, am Freitag. "In Singapur weiß man, dass sich hier die weltweite Start-Up- und Kreativ-Szene sammelt."

Der Ticketverkauf startet laut Airline im Frühjahr 2018. Die Fluggesellschaft Scoot fliegt mit ihren interkontinentalen Verbindungen derzeit bereits drei Flughäfen in Deutschland an: Düsseldorf, Frankfurt, München. Weltweit fliegt Scoot 61 Ziele in 16 Ländern an, darunter viele in Asien und Australien.