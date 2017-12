Die Gewerkschaft Verdi will gerichtlich gegen die drei verkaufsoffenen Sonntage im ersten Halbjahr 2018 vorgehen. Verdi hat bereits eine entsprechende Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht, bestätigte verdi-Sprecher Andreas Splanemann dem am Donnerstag. Zuvor hatte die B.Z. berichtet.

Konkret geht es dabei um die Sonntage 28. Januar (am Ende der Grünen Woche), 18. Februar (zur Berlinale) und 11. März (anlässlich der Tourismusmesse ITB). Arbeitssenatorin Elke Breitenbach hatte sich in Absprache mit Wirtschaftsvertretern auf diese drei Daten festgelegt.



Man wolle grundsätzlich klären, ob die Ausnahme-Regelungen rechtens sind, sagte Splamenann weiter. Es fehle eine prägende Wirkung und ein inhaltlicher Bezug zur Stadt, begründete Splanemann die Klageerhebung. Der Berliner Einzelhandelsverband reagierte mit scharfer Kritik auf diesen Vorstoß. Das sei eine ganz schlechte Botschaft für die Berliner und ihre Gäste, sagte Chef Nils Busch-Petersen dem rbb. An den verkaufsoffenen Sonntagen wird viel Umsatz gemacht.



Insgesamt gibt es jährlich acht Shopping-Sonntage in Berlin.