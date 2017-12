Mit etwa 106 Euro liegt das Bahnticket preislich im Mittelfeld. Deutlich teurer ist es bei der Lufthansa: rbb-Videojournalist Philipp Gerstner bekam vier Wochen vor dem Abflug noch einen Platz an Bord - mit 160 Euro von Berlin nach München zu einem stolzen Preis.

Von der Haustür in Berlin Rudow bis zum Münchner Marienplatz dauerte die Reise ohne Schnee insgesamt rund sechs Stunden. Das ist nicht nur teurer, sondern auch langsamer als die Bahn, selbst mit Verspätung. So richtig dicke kam es dann, als es vor dem Rückflug schneite: "Beim Hinflug hatten wir überhaupt keine Probleme", sagt Gerstner. Auf dem Rückflug musste er allerdings zwei Stunden am Flughafen warten, weil wegen Schneechaos in Berlin keine Landung möglich war. "So mussten wir also am Flughafen ausharren." Die Lufthansa sei also vor Schneeproblemen nicht gefeit.