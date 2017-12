Doch auch die gute Konjunktur in Polen sei hilfreich. "Wir haben auch unsere Infrastruktur im sozialen Bereich verbessert und in den letzten Jahren beträchtliche Summen in die Bildung und Kinderbetreuung investiert. Damit werben wir bei Konferenzen, um Investoren für Słubice zu gewinnen."

Innerhalb der vergangenen sieben Jahre sank die Arbeitslosenquote in Słubice von 16 auf sagenhafte ein Prozent. Das ist Vollbeschäftigung. Diese Entwicklung führt dazu, dass die Löhne und Gehälter in Słubice steigen, denn dort fehlen jetzt Arbeitnehmer.

Doch auch, wenn die 700 polnischen Pendler in Frankfurt wieder auf der anderen Oderseite arbeiten würden, fehlen Słubice voraussichtlich immer noch Arbeitskräfte.



Bürgermeister Tomasz Ciszewicz ist dennoch optimistisch. Denn zum einen, sagt er, entstehen in der Stadt gerade 1.000 neue Wohnungen. Zum anderen sei Słubice wegen der Grenznähe und der Bildungsmöglichkeiten attraktiv – nicht nur für Menschen aus anderen Regionen Polens, sondern auch weiter ostwärts.



In den letzten Jahren zogen allein 2.500 Ukrainer nach Słlubice. Willkommen seien auch Deutsche: "Ich denke, für arbeitssuchende Deutsche könnte es attraktiv sein. Die Gehälter steigen kontinuierlich. Und für gewisse Fachkräfte sind sie sogar höher als in Deutschland."