Pandabären bleiben die Stars in Berlin

Die zwei knopfäugigen chinesischen Pandas, die im Sommer mit einem Staatsakt in Berlin begrüßt wurden, bescheren dem Zoo weiterhin viele Besucher. Zudem wird der Zoo oft in Testamenten bedacht. Der Berliner Tierpark setzt derweil auf das Eisbärbaby.

Zoo und Tierpark in Berlin rechnen für 2017 mit schwarzen Zahlen. In den Zoo seien seit dem Einzug der Pandas im Sommer deutlich mehr Besucher gekommen, sagte Sprecherin Christiane Reiss. Ob es ein Rekordjahr werde, sei aber noch nicht klar.

Der verregnete Sommer habe auch Gäste abgeschreckt, sagte die Zoo-Sprecherin weiter. Im Oktober mussten beide Tiergärten wegen des Orkans Xavier an zwei Tagen komplett schließen. "Das gab es bisher noch nie." Die detaillierte Besucherbilanz soll erst im neuen Jahr vorliegen.

Der Zoo hatte 2016 mit rund 3,2 Millionen Besuchern einen Jahresüberschuss von 3,6 Millionen Euro erzielt. Die gute finanzielle Lage hängt auch damit zusammen, dass viele Berliner den Zoo in ihren Testamenten bedenken. 2016 kamen auf diese Weise 5,6 Millionen Euro zusammen. Allerdings investierte der Zoo in den Jahren 2016/17 auch kräftig - unter anderem fast zehn Millionen Euro in ein neues Panda-Gehege.