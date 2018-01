Mit der bisher größten Teilnehmerzahl in Berlin und Brandenburg hat die IG Metall ihre Warnstreiks im laufenden Tarifkonflikt fortgesetzt. Etwa 3.000 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie legten nach Angaben der Gewerkschaft am Dienstag in der Region zeitweise die Arbeit nieder.

In zwölf Berliner Betrieben hätten sich 2.250 Mitarbeiter an einem zweistündigen Warnstreiks beteiligt, teilte die Gewerkschaft mit. Vor der Siemens-Hauptverwaltung in Berlin-Spandau gab es eine Kundgebung. Außerdem wurden fünf Betriebe in Brandenburg, darunter Rolls-Royce in Blankenfelde-Mahlow, von etwa 770 Angestellten bestreikt.