Nicht nur in Kreuzberg, auch in Reinickendorf klagen Mieter des Konzerns Deutsche Wohnen über kaputte Heizungen. Auch dort streikt ein Heizkessel - und zwar schon seit anderthalb Wochen. Der Konzern gerät in Erklärungsnot. Von Robin Avram

In Berliner Wohnhäusern des Konzerns Deutsche Wohnen gibt es nach rbb|24-Recherchen mehr Heizungsausfälle als bislang bekannt. Am Montag hatte der börsennotierte Konzern eingeräumt, dass in mehreren Kreuzberger Miethäusern vier Tage lang die Heizung und die Warmwasserversorgung komplett ausgefallen waren. Einer der beiden defekten Heizkessel ist am Dienstag nun repariert worden, die meisten Mieter hätten wieder warme Wohnungen, hieß es.



Am Dienstag musste der Konzern jedoch auf rbb|24-Anfrage bestätigen, dass auch bei einem Reinickendorfer Wohnhaus in der Oranienburger Straße ein Heizkessel defekt ist - und zwar bereits seit dem 28. Dezember. "Es gibt dort noch einen zweiten Kessel, so dass alle Mieter eine verminderte Heizleistung in Anspruch nehmen können", erläuterte Deutsche Wohnen-Sprecher Marco Rosteck auf Anfrage von rbb|24. Das Unternehmen habe die Mieter informiert und Radiatoren zum Beheizen der Wohnung angeboten.