Mike Kreuzberg Sonntag, 14.01.2018 | 20:13 Uhr

War da nicht mal was mit Cross-Border-LEASING (CBL)?! @rbb Ist Leasen in diesem Falle günstiger?? Oder welches Interesse hat der private Dienstleister an dem Geschäft bzw. was haben wir als Steuerzahler davon? Bitte nochmal für Dummies erklären :) "In Berlin gibt es für 377 U-Bahn- und 134 Straßenbahnwagen solche(CBL) Verträge. Im November 2008 wurde eine Risikovorsorge von 157 Millionen Euro in die Bilanz der BVG aufgenommen, um mögliche Schäden abzudecken." https://de.wikipedia.org/wiki/Cross-Border-Leasing#Deutschland