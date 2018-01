Debatte um Tierschutzplan in Brandenburg

Biobauer Reinhard Jung aus Lennewitz, einem kleinen Ort tief in der Prignitz, hält eigentlich nichts von einem Landestierschutzplan, der den Landwirten das Leben schwer mache mit sinnlosen Ratschlägen: zum Beispiel ob und wie einem Kalb die Hörner abgenommen werden dürfen: "Es wird sehr viel von außen auf die Landwirtschaft geguckt. Alle wissen wie es geht. Aber in Wahrheit wissen wir Bauern am besten, wie man mit den Tieren umgeht."