dpa/Maurizio Gambarini Video: rbb aktuell | 08.01.2018 | Bild: dpa/Maurizio Gambarini

Warnstreiks bei Bombardier und Otis - Metall-Beschäftigte streiken für flexiblere Arbeitszeiten

08.01.18 | 12:43 Uhr

Die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie gehen weiter, auch in Berlin und Brandenburg legten Beschäftigte am Montag die Arbeit nieder. Der Gewerkschaft IG Metall geht es dabei nicht nur um mehr Geld – der Knackpunkt des Tarifkonflikts liegt woanders.

Im bundesweiten Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie haben am Montag Warnstreiks begonnen. Auch in Berlin und Brandenburg legten Beschäftigte die Arbeit nieder. In Berlin-Tegel lassen Mitarbeiter des Aufzugherstellers Otis die Arbeit ruhen, in Hennigsdorf (Oberhavel) traten Beschäftigte des Bahnbauers Bombardier in den Ausstand. Rund 300 Beschäftigte versammelten sich am Vormittag vor dem Werkstor vom Bombardier, wie die Gewerkschaft mitteilte. Der Zugproduzent nannte nach eigenen Schätzungen rund 200 Mitarbeiter. Der Warnstreik habe kurzfristig die Produktionsabläufe beeinträchtigt, nachhaltige negative Auswirkungen auf die Produktion gebe es nicht.

IG Metall fordert die 28-Stunden-Woche - auf Wunsch

In Berlin zogen nach Angaben der IG Metall rund 700 Beschäftigte gemeinsam zum U-Bahnhof Alt-Tegel, ein großer Teil von ihnen arbeitet beim Aufzugbauer Otis. Dem Aufruf folgten auch Beschäftigte von MAN Diesel Turbo, Borsig, KB Powertech, Robert Bosch Steering sowie aus dem Mercedes-Benz-Werk Marienfelde. Bundesweit arbeiten 3,9 Millionen Beschäftigte in der Branche, es ist der wichtigste Industriezweig des Landes. Besonders eine Forderung der mitgliederstarken IG Metall erregt auch über die Branche hinaus Aufsehen. Die Gewerkschaft verlangt nämlich nicht nur sechs Prozent mehr Geld und gleiche Löhne in Ost und West. Die IG Metall fordert zudem, dass Arbeitnehmer das Recht bekommen sollen, ihre Arbeitszeit befristet auf 28 Wochenstunden absenken zu können. Wer junge Kinder hat oder seine Eltern pflegen möchte, solle dafür nicht nur mehr Zeit haben, sondern zusätzlich einen Teillohnausgleich erhalten, wenn er seine Arbeitszeit reduzieren möchte. "Wir wollen die Branche attraktiv machen für die Fachkräfte von morgen", begründete IG Metall-Chef Jörg Hoffmann im rbb-Inforadio diese Forderung. Bei einer Umfrage unter 680.000 Beschäftigten der Branche hätte sich gezeigt, dass mehr selbstbestimmte Arbeitszeit für viele Arbeitnehmer ein wichtiges Anliegen sei.

Bombardier-Beschäftigte hoffen besonders auf Arbeitszeitverkürzung

Besonders die Forderung nach dem Lohnausgleich für Beschäftigte, die ihre Arbeitszeit reduzieren wollen, wird von den Arbeitgebern scharf abgelehnt. Daraus erwüchsen Ungleichbehandlungen gegenüber Mitarbeitern, die jetzt schon ohne Ausgleich in Teilzeit arbeiten. Zudem müsse es auch möglich sein, die Arbeitszeiten zu erhöhen – schließlich sind die Auftragsbücher voll. Bei Bombardier in Hennigsdorf verknüpfen die vom Jobabbau bedrohten Beschäftigten noch andere Hoffnungen mit der geforderten Arbeitszeitabsenkung. "Wichtig ist es für uns auch, die Arbeitsplätze am Standort zu sichern. Jede Arbeitszeitverkürzung schafft Arbeitsplätze," sagte Stefanie Jahn, die Gewerkschaftssekretärin der IG Metall in Oranienburg, dem rbb.