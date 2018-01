Knapp drei Monate nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens von Air Berlin kommen am Mittwoch und Donnerstag die Gläubiger zusammen. Zu der nicht-öffentliche Tagung in einem Berliner Hotel hatten sich Hunderte angemeldet. Von den 4.000 Plätzen im Veranstaltungssaal des Hotels Estrel waren anfangs allerdings nur etwa 100 besetzt. Zu den Gläubigern gehören auch zahlreiche Fluggäste, die ihre gebuchten Tickets nicht einlösen konnten. Ihre Aussichten, Geld zurückzubekommen, sind allerdings geringt.

Air Berlin hatte im August vergangenen Jahres Insolvenz angemeldet. Große Teile der Airline wurden an Lufthansa und Easyjet verkauft. Das frühere Tochterunternehmen Niki soll nach Beschluss der Gläubiger in Österreich an den ehemaligen Rennfahrer und Unternehmensgründer Niki Lauda zurückgehen.

Am Mittwoch tagen in Berlin zunächst die Gläubiger der Air Berlin PLC KG, die das operative Geschäft steuerte. Am Donnerstag folgen die Versammlungen für die Dachgesellschaft PLC und die Air Berlin Technik. Sie wird an eine Bietergemeinschaft der Unternehmen Zeitfracht und Nayak verkauft. Die Gläubiger entscheiden voraussichtlich über einen Antrag, Geld vom Air-Berlin-Großaktionär Etihad zu fordern.

Zu der Tagung werden unter anderem Geschäftspartner erwartet, deren Rechnungen nicht bezahlt wurden. Eingeladen sind aber auch Zehntausende Fluggäste, die vor der Insolvenz im Sommer ein Ticket für Flüge gekauft hatten, die dann nicht mehr stattfanden. Ihnen schuldet Air Berlin einen dreistelligen Millionenbetrag. Viele haben ihre Ansprüche an Fluggastportale abgetreten. Auch diese werden daher vor Ort sein.