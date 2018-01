Bild: dpa/APA/Gindl

Nach stundenlangen Beratungen - Air-Berlin-Tochter Niki geht zurück an Gründer Lauda

23.01.18 | 07:04 Uhr

Überraschend wurde am frühen Dienstagmorgen in Wien entschieden: Die insolvente Air-Berlin-Tochter Niki geht zurück an ihren Firmengründer Lauda. Der Luftfahrtkonzern IAG ging leer aus. Schon im März soll der Flugbetrieb wieder anlaufen.



Die insolvente Air-Berlin-Tochter Niki soll an Firmengründer Niki Lauda verkauft werden. Das haben die österreichischen Insolvenzverwalter am frühen Morgen in Wien mitgeteilt. Zuvor hatte der Gläubigerausschuss stundenlang beraten, welcher Bieter den Zuschlag erhält. Der ehemalige Rennfahrer Lauda will mit dem Reiseveranstalter Thomas Cook und dessen Flugtochter Condor zusammenarbeiten. Die Laudamotion GmbH sei "aus einem transparenten Bieterprozess" als Bestbieter hervorgegangen, hatte die österreichischen Insolvenzverwalterin Ulla Reisch und ihr deutscher Kollege Lucas Flöther in einer Mitteilung bekanntgegeben. Nun würde eine rasche insolvenzrechtliche Genehmigung in Deutschland und Österreich erwartet.



Niki-Betriebsrat hätte sich IAG gewünscht

Ausschlaggebend für den Zuschlag an Lauda war den Insolvenzverwaltern zufolge "der Kaufpreis, die Finanzierungsfähigkeit des Bieters sowie der Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze" gewesen. Im Vorfeld des zweiten Insolvenzverfahrens hatte sich Betriebsratschef Stefan Tankovits noch optimistisch gezeigt, dass IAG das Rennen macht. Auch der British-Airways-Mutterkonzern hatte angekündigt, einen Großteil der rund 1.000 Arbeitsplätze zu erhalten. Wie die B.Z. meldet, sei Tankovits sogar davon ausgegangen, die mehr als 200 Piloten würden in dem Fall, dass Lauda zum Zuge kommt, sogar eine Kündigung in Erwägung ziehen [bz-berlin.de]. Lauda genieße nicht den besten Ruf, da viele Mitarbeiter unter ihm als Chef der Airline in Leasing-Firmen angestellt waren. Der ehemalige Rennfahrer Lauda hatte Niki 2003 gegründet und war 2011 wieder ausgestiegen.

Mehr zum Thema imago stock&people Streit über Insolvenzverfahren - Gericht: Österreich ist für Niki-Insolvenz zuständig Das Insolvenzverfahren sollte dort verhandelt werden, wo die insolvente Fluggesellschaft Niki auch ihren Sitz hat: in Österreich. Dieser Forderung ist jetzt das Landgericht Berlin nachgekommen. Ob sich diese Entscheidung nun auf den IAG-Deal auswirkt, ist noch unklar.



Im März soll Flugbetrieb starten

Am vergangenen Sonntag hatte Lauda bereits mitgeteilt, dass er im Falle eines Zuschlags bereits im März den Flugbetrieb aufnehmen wolle. In Verhandlungen mit der Lufthansa habe er sich dafür bereits 15 Flugzeuge gesichert.

In einem ersten Insolvenzverfahren in Deutschland war eine Entscheidung für den britisch-spanischen IAG-Konzern gefallen. Auf Antrag eines Fluggastportals war vom Landgericht Berlin entschieden worden, dass nicht Deutschland sondern Österreich für die Abwicklung der Insolvenz von Niki zuständig sei. Daraufhin war In Österreich das zweite Insolvenzverfahren eröffnet worden, sodass weitere Interessenten ein Angebot abgeben konnten. Der deutsche Insolvenzverwalter Flöther hatte angekündigt, den Verkauf zusammen mit seiner österreichischen Kollegin über die Bühne zu bringen. Die Unterschrift beider Insolvenzverwalter sollte dabei Rechtssicherheit für den Vollzug des Kaufvertrages bringen.



Sendung: Inforadio, 23.01.2018, 06:00 Uhr