MAXPPP Audio: Inforadio | 30.01.2018 | Interview mit Alexander Schwarz | Bild: MAXPPP

Airbnb zu Vermietungen in Berlin - "Das ist effiziente Wohnraumnutzung"

30.01.18 | 13:48 Uhr

Die Zimmervermittler von Airbnb glauben nicht, dass sie Wohnraum für Berliner vernichten. Wohnungen würden einfach besser ausgenutzt - viele Berliner Pendler und Geschäftsreisende vermieteten ihre Wohnungen zeitweilig an Touristen unter, sagt der Deutschland-Chef.

Das Zimmervermittlungsportal Airbnb wehrt sich gegen den Vorwurf, es entziehe dem Berliner Wohnungsmarkt Wohnungen. "Der Großteil der Gastgeber auf Airbnb vermietet das eigene Zuhause, um selber etwas dazuzuverdienen", sagte der Deutschland-Chef von Airbnb, Alexander Schwarz. Das gelte beispielsweise, wenn sie im Urlaub oder auf Geschäftsreise seien. "Das ist eine effiziente Wohnraumnutzung, die auch für Berlin wichtig ist, um die Frage von Wohnraumschaffung und Wohnraumerhalt zu klären, während der Tourismus immer stärker wird", so Schwarz.

Der Deutschland-Chef von Airbnb, Alexander Schwarz | Bild: Airbnb Germany

Immer mehr Geschäftsreisende und Pendler

Außerdem änderten sich die Lebensgewohnheiten der Menschen, erklärte Schwarz: "Es gibt ja immer mehr Geschäftsreisende, die sehr viel mobil unterwegs sein müssen, an Projekten arbeiten, aber in Berlin trotzdem eine feste Bleibe haben wollen, in die sie zurückkehren können. Es gibt auch immer mehr Pendler, die eine feste Bleibe in Berlin brauchen."

Lieber 180 als 60 Tage

Dass der Senat ein Gesetz plant, das die befristete Vermietung der eigenen Wohnung erleichtern soll, bezeichnete Schwarz als "wichtigen Schritt in eine richtige Richtung". Ob dabei eine Höchstdauer von 60 Tagen ausreichend sei, müsse man sehen. "Das werden Gespräche in der Zukunft zeigen." In Hamburg ist die zeitweise Vermietung bis zu 180 Tage erlaubt. Gerichtsurteile zielten eher in diese Richtung, meinte Schwarz.

Airbnb: Gäste verteilen sich mehr in der Stadt

Die Vermietungs-Plattform hat in Berlin im vergangenen Jahr 700.000 Buchungen verzeichnet. Airbnb-Touristen blieben im Schnitt 4,2 Nächte in der Stadt. Die meisten von ihnen übernachten nach Angabend es Unternehmens in Friedrichshain, Kreuzberg, Mitte, Neukölln und Prenzlauer Berg. Im vergangenen Jahr buchten allerdings bereits mehr als ein Drittel der Gäste auf Airbnb bei Gastgebern außerhalb dieser touristischen Zentren, teilte das Unternehmen mit. Der Senat geht seit 2014 mit dem Zweckentfremdungsverbot dagegen vor, dass Wohnungen in großer Zahl in Ferienunterkünfte umgewandelt werden. Hintergrund ist der Mangel an bezahlbaren Wohnungen für Berliner. Die Landesregierung hat allerdings angekündigt, das Verbot zu lockern.