Erste Pläne für Lichtenberg und Neukölln - Aldi will Wohnungen über Berliner Filialen bauen

31.01.18 | 14:46 Uhr

Billige Milch, billiges Essen und bald auch billige Wohnungen: Der Discounter Aldi Nord will in Berlin mehr als 2.000 Mietwohnungen schaffen - und zwar direkt über seinen Läden, die wiederum größer werden sollen. Der Discounter folgt einem Vorschlag des Senats.



Aldi Nord will jetzt auch in den Berliner Wohnungsmarkt einsteigen. Der Lebensmitteldiscounter plant, an mindestens 30 Standorten in Berlin mehr als 2.000 Mietwohnungen zu bauen. Am Mittwoch kündigte das Unternehmen in Berlin "gemischt genutzte Immobilien" an - konkret geht es also um Gebäude, bei denen sich im Erdgeschoss eine Ladenfläche befindet, darüber sollen die Wohnungen entstehen. In der Regel würden dafür bestehende Filialen abgerissen und neue Gebäude errichtet, hieß es am Mittwoch. Es könnten aber auch bestehende Flachbauten mit Wohnungen aufgestockt werden. Die Ladenfläche soll zugleich vergrößert werden.



Ein Drittel Sozialwohnungen

Das Unternehmen will 30 Prozent der Wohnungen als Sozialwohnungen anbieten - zu einem Quadratmeterpreis von 6,50 Euro (Kaltmiete). Die übrigen sollen maximal 10 Euro pro Quadratmeter kosten. Die Berliner Wohnungsbauförderung werde man nicht in Anspruch nehmen. Zwei Bezirke in Berlin sollen Vorreiter der Kauf-Wohn-Gebäude sein: In der Neuköllner Silbersteinstraße und in der Lichtenberger Sewanstraße sollen in einem ersten Schritt 200 Wohnungen geschaffen werden. Weitere 15 Standorte befinden sich nach Konzernangaben in konkreter Planung.

Lichtenberg bestätigt Pläne

Das Bezirksamt Lichtenberg bestätigte rbb|24 am Mittwoch, dass Aldi auf seinem Grundstück in der Sewanstraße, auf dem bereits eine Filiale angesiedelt ist, ein ganz neues Haus mit Wohnungen und einen vergrößerten Markt im Erdgeschoss bauen möchte (Illustration oben). Die Verkaufsfläche solle von jetzt 800 auf dann 1.200 Quadratmeter erweitert werden. Dieses Vorhaben erfordere aber einen neuen Bebauungsplan, der erst noch erstellt werden müsse. Eine Baugenehmigung gebe es noch nicht. "Vor 2019 werden keine Bagger rollen", heißt es aus Lichtenberg. Im Übrigen habe auch der Discounter Lidl Interesse am Wohnungsbau im Bezirk angemeldet: auf dem Filialmarkt in der Storkower- Ecke Möllendorfstraße. Die Planung sei noch in einem frühen Stadium. Lidl hat bereits an der Bornholmer Straße und der Prenzlauer Allee Gebäude mit Discount-Märkten im Erdgeschoss und Wohnungen darüber gebaut.

Aldi will Märkte vergrößern und modernisieren

Bezahlbarer Wohnraum sei in Berlin gefragter denn je, heißt es bei Aldi Nord. Durch das rasante Wachstum der Berliner Einwohnerzahlen werde auch Aldi bei der Suche nach weiteren Filialstandorten vor neue Herausforderungen gestellt. "Unser Bedarf entsteht vor allem an Standorten mit großflächigen Verkaufsstellen. Und natürlich möchten wir an möglichst hochfrequentierten Lagen für unsere Kunden da sein. Die Kombination von Aldi-Märkten und angeschlossenem Wohnraum ist deshalb eine zukunftsorientierte Lösung", erklärte Jörg Michalek, Geschäftsführer der Aldi Immobilienverwaltung, am Mittwoch. Das neue Konzept soll für besonders großen Läden mit bis zu 1.400 Quadratmetern zum Tragen kommen. Es sei Teil der Modernisierungsstrategie, die Aldi Nord seit einigen Jahren verfolge und die den Umbau des gesamten Filialnetzes vorsehe.

Senatsverwaltung begrüßt Pläne

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung begrüßte am Mittwoch die Pläne von Aldi. Sprecherin Petra Rohland sagte dem rbb, das Land habe bereits 2015 festgestellt, dass an mehr als 300 von über 1.000 Supermarkt-Flachbauten in Berlin zusätzlich Wohnungen entstehen könnten. Beim "Supermarktgipfel" 2017 habe man darüber mit Lebensmittel-Filialunternehmen, dem Handelsverband und der IHK gesprochen und sei auf offene Ohren gestoßen. "Wenn Aldi jetzt das, was wir damals besprochen haben, umsetzt, dann begrüßt das das Land Berlin durchaus", sagte Rohland.



