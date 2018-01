Im Januar ist die Arbeitslosigkeit in Berlin und Brandenburg zwar gestiegen - aber weniger als zum Jahreswechsel üblich. In beiden Ländern lag die Zahl der Jobsuchenden deutlich unter den Januar-Werten des Vorjahres.

In Berlin und Brandenburg ist die Zahl der Arbeitslosen im Januar leicht angestiegen. Es war allerdings in beiden Ländern der niedrigste Anstieg in einem Monat Januar seit Beginn der Statistik 1991, teilte die Arbeitsagentur am Mittwoch mit. Grund dafür sei vermutlich die vergleichsweise warme Witterung. In Branchen wie dem Bau gibt es sonst zu Jahresbeginn mehr Kündigungen.



In Berlin waren im Januar insgesamt 167.736 Arbeitslose registriert - 8.164 Personen mehr als im Dezember, aber 14.766 weniger als im Januar 2017. Die Arbeitslosenquote lag bei 8,8 Prozent und damit 1,0 Prozentpunkt niedriger als im Januar vor einem Jahr, aber rund 0,4 Prozentpunkte über dem Dezemberwert.