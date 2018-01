Die Deutsche Bahn hat durch den Sturm Friederike einen Millionenschäden erlitten, musste aber nach der temporären Einstellung des Betriebs zumindest keine Personenschäden beklagen. Damit künftig weniger Bäume auf Gleise und in Oberleitungen fallen können, der Verkehr sicherer und störungsfreier wird, will die Bahn nun Ordnung an ihren Strecken schaffen und mehr Bäume fällen. Das hat Bahnchef Richard Lutz am Dienstag erklärt. Was man hier präventiv leisten könne, müsse gemacht werden um die Bahn robuster und widerstandsfähiger zu machen. Der Sturm Friederike habe gezeigt, dass "wir hier mit aller Konsequenz ran müssen", so Lutz.

Bis zur Veröffentlichung der Bilanzzahlen im März hält die Bahn mit genauen Angaben hinter dem Berg, doch sie rechnet offenbar damit, dass sich ihre ihre Wachstums- und Gewinnerwartungen für 2017 weitgehend erfüllt haben. Das könnte ein Rekordumsatz von rund 43 Milliarden und ein Betriebsgewinn von gut zwei Milliarden Euro bedeuten.