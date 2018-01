Das Land Berlin beschäftigt mehr schwerbehinderte Menschen als alle anderen Bundesländer. Das geht aus einem Bericht hervor, den Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) am Dienstag dem Senat vorlegte. Demnach waren im Jahr 2014 gut 8.800 Verwaltungsbeschäftigte oder 8,4 Prozent Menschen mit schweren Behinderungen; im Jahr 2015 waren es rund 8.740 und die Quote lag bei 8,3 Prozent. Bundesweit vorgeschrieben ist ein Mindestanteil von 5 Prozent.

So lag die Quote beispielsweise in Baden-Württemberg im Jahr 2014 bei 5,2 Prozent (2015: 5 Prozent) oder in Hessen bei 7,7 Prozent (2015: 7,8 Prozent).