Bild: imago/Tom Maelsa

Debatte um Mobilitätsgesetz für Berlin - Wirtschaftsverkehr fühlt sich an den Rand gedrängt

10.01.18 | 18:05 Uhr

Noch vor Ostern soll in Berlin das neue Mobilitätsgesetz verabschiedet werden. Der Fahrradverkehr spielt dabei eine zentrale Rolle. Viele Unternehmer dagegen sind enttäuscht. Sie fordern ein deutlich stärkeres Gewicht für den Wirtschaftsverkehr. Von Daniel Marschke

Die Unternehmer in Berlin und Brandenburg werfen dem Berliner Senat vor, kein schlüssiges Konzept für den Wirtschaftsverkehr zu haben. Wachstum und Arbeitsplätze seien in Gefahr, sagte Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), am Mittwoch in Berlin. "Der Wirtschaftsverkehr ist lebenswichtig für das Funktionieren und die Versorgungssicherheit der Stadt. Doch im Mobilitätsgesetz, das aktuell in der Diskussion ist, kommt er nur als Randnotiz vor – das reicht nicht." Nötig sei ein Konzept, das alle Verkehrsträger in den Blick nehme und stärker auf Innovationen setze.

Hintergrund imago/PEMAX Neues Mobilitätsgesetz - Berliner Senat will Zahl der Verkehrstoten auf Null senken Ein sichereres Verkehrssystem für alle Verkehrsteilnehmer – das ist das Ziel des neuen Mobilitätsgesetzes des Berliner Senats. Im Kern geht es um die Verlagerung von Verkehr durch besseren Nahverkehr und bessere Möglichkeiten fürs Rad.

Unternehmer bemängeln veraltete Verkehrsdaten

Vor allem bemängeln die Unternehmensverbände, dass es für das Mobilitätsgesetz "offenbar keine aktuelle Datengrundlage über die Entwicklung des Verkehrs" gebe. Der Senat arbeite mit Zahlen aus dem Jahr 2012. Seitdem habe sich Berlin aber rasant entwickelt, und damit auch der Verkehr, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichen Pressemitteilung. Untermauert werden die Forderungen durch eine Zahlensammlung, die das Verkehrsaufkommen in den verschiedenen Wirtschaftsbereichen dokumentiert.



150 Tonnen Baumaterial für eine Zwei-Zimmer-Wohnung

Demnach kommt ein mittelständischer Industriebetrieb mit 300 Beschäftigten auf 11.000 Lkw-Fahrten im Jahr, also rund 40 pro Arbeitstag. Bei einem größeren Werk mit 2.500 Mitarbeitern sind es bereits 30.000 Fahrten - also etwa 120 pro Arbeitstag, heißt es in der UVB-Präsentation. Besonders mobil müsse die Bauwirtschaft sein. So seien für den Bau einer Zwei-Zimmer-Wohnung mehr als 150 Tonnen Baumaterial zu transportieren. Auch für die Belieferung der Berliner Supermärkte seien 500.000 Fahrten im Jahr erforderlich.

Ambulante Pflegedienste kommen auf über 16 Millionen Fahrten

Nicht zu unterschätzen seien auch die Fahrten im Gesundheitswesen: Alleine der landeseigene Krankenhaus-Betreiber Vivantes komme im Bereich der ambulanten Krankenpflege und für Versorgungsfahrten auf 31.000 Fahrten pro Jahr - mit rund 750.000 Jahreskilometern. Noch weitaus mehr Verkehr produzierten die ambulanten Pflegedienste. Dabei berufen sich die Unternehmensverbände auf Angaben aus dem Landespflegeplan 2016: Bei rund 22.000 Pflegegedürftigen und zwei Terminen pro Tag kommen an 365 Tagen demnach 16,2 Millionen Fahrten zusammen. Diese Beispiele zeigten, dass der Wirtschaftsverkehr "eine enorme Dimension hat", sagt UVB-Chef Amsinck. Er bringe Beschäftigung und Steuereinnahmen. Eine zeitgemäße Mobilitätspolitik müsse daher jeden Verkehrsträger individuell stärken, nicht nur das Fahrrad.

Senat verweist auf "Wirtschaftsverkehrskonzept"

Der Berliner Senat kann die Kritik der UVB nicht nachvollziehen. Verkehrsdaten würden regelmäßig abgefragt, sagte Dorothee Winden, stellvertretende Pressesprecherin der Senatsverkehrsverwaltung, rbb|24 am Mittwoch. Als Beispiel nennt sie die Zählstellen der Bundesanstalt für Straßenwesen sowie die Zählschleifen des Landes, die das Verkehrsaufkommen "permanent" erfassen würden. Außerdem seien im Rahmen des Beteiligungsprozesses zum Berliner Mobilitätsgesetz seit 2016 rund 40 Wirtschaftsverbände und Institutionen berücksichtigt worden, von der IHK bis hin zu Unternehmen aus der Logistikbranche und der Industrie. Dabei seien sieben zentrale Themen identifiziert worden, die die gesamte Bandbreite des Wirtschaftsverkehrs abdeckten, beispielsweise Schwertransporte und Entsorgung, aber auch Kurierdienste sowie Schienen-, Schiffs- und Luftverkehr.



Infos im Netz dpa Themendienst Infos der Senatsverwaltung - Aktueller Stand zum Mobilitätsgesetz Berlin soll mobiler, sicherer und klimafreundlicher werden - das ist das erklärte Ziel des Senats. Den aktuellen Stand zum Mobilitätsgesetz finden Sie hier.



Auf dieser Grundlage sei der Wirtschaftsverkehr im ersten Teil des Mobilitätsgesetzes berücksichtigt worden. "Die Stadtverträglichkeit und Funktionsfähigkeit des Wirtschaftsverkehrs soll gewährleistet und verbessert werden", heiße es beispielsweise in Paragraph 6. Zudem sei das Mobilitätsgesetz ein "Dachgesetz", bei dem die Details zu den einzelnen Verkehrsträgern in weiteren Planwerken geregelt werden - im Falle des Wirtschaftsverkehrs in einem "integrierten Wirtschaftsverkehrskonzept", sagt Winden.

UVB halten Fahrrad für "stark überschätzt"

Doch das geht den Unternehmensverbänden nicht weit genug. Ein solches Konzept habe keinen Gesetzesrang und entspreche bei weitem nicht dem Stellenwert, den der Wirtschaftsverkehr in Berlin habe, sagt Carsten Brönstrup, Pressesprecher der UVB. Die Wirtschaft spiele eine so wichtige Rolle, dass ihr Stellenwert im neuen Mobilitätsgesetz "einfach nicht passt". In seiner jetzigen Form könne das Gesetz daher "nur ein erster Aufschlag sein", sagte Brönstrup am Mittwoch rbb|24. Zugleich stellt er klar, "dass wir keine Bedenken gegen das Fahrrad haben". Allerdings würden seine Potenziale "stark überschätzt", beispielsweise beim Transport schwerer Lasten oder bei Fahrten zwischen den Wirtschaftsräumen Berlin und Brandenburg.

Fahrrad-Aktivisten sehen Vorteile für Wirtschaftsverkehr

Die Berliner Fahrrad-Aktivisten sehen das naturgemäß ganz anders. In vielen Bereichen, zum Beispiel der ambulanten Pflege, könnten Lasten-Fahrräder eine gute Alternative sein. "Wenn eine Pflegekraft an einem durchschnittlichen Tag 30 Kilometer zurückzulegen hat, sei das auch sehr gut mit dem Fahrrad möglich", sagte Peter Feldkamp von Changing Cities, dem gemeinnützigen Träger des Fahrrad-Volksentscheids, rbb|24 am Mittwoch. Aber auch unabhängig davon, seien die Unternehmensverbände "gut beraten, den Radverkehr zu unterstützen". Gerade der Wirtschaftsverkehr komme nicht durch, "wenn private Autos die Straßen zustauen", sagt Feldkamp.

Bundesweit erstes Mobilitätsgesetz

Der Senat hatte den Entwurf für das bundesweit erste Mobilitätsgesetz Mitte Dezember vorgestellt. Ziel ist es, den Verkehr in der Hauptstadt für Fußgänger, Rad- und Autofahrer gleichermaßen sicherer machen. Die Zahl der Verkehrstoten und Schwerverletzten müsse perspektivisch auf Null gesenkt werden, hatte Verkehrs- und Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos) bei der Vorstellung des Gesetzentwurfs gesagt. In weiten Teilen berücksichtigt dieser die Forderungen des Fahrrad-Volksentscheids, der 2016 über 100.000 Stimmen für seinen eigenen Gesetzentwurf gesammelt hatte. So sollen die Infrastruktur für Radfahrer verbessert und gefährliche Kreuzungen entschärft werden.

Sendung: Abendschau, 10.01.2018, 19.30 Uhr