Wirtschaftsförderung: Berlin zieht Digitalunternehmen an

Nach Einschätzung der Berliner Wirtschaftsförderung zieht es weiterhin viele Digitalunternehmen in die Stadt. Die Suche nach freien Grundstücken sei aber mitunter schwierig. "Wenn das Flächenangebot größer wäre - insbesondere in zentralen Lagen - wären die Investitionen sicherlich noch höher", sagte ein Sprecher von Berlin Partner am Mittwoch. Die Gesellschaft unterstützte im vergangenen Jahr 272 Projekte aus diversen Branchen. Sie erwartet von ihnen rund 8.000 neue Arbeitsplätze und Investitionen von rund 557 Millionen Euro.