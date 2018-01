Bild: rbb

rbb exklusiv | Brandenburger Bio-Eier - Billig-Bio aus Massenproduktion

22.01.18 | 06:13 Uhr

Bio ist nicht gleich Bauernhof-Idylle: 90 Prozent der Bio-Legehennen in Brandenburg leben in Großbetrieben mit 30.000 Tieren und mehr, das ergeben rbb-Recherchen. Das ist rechtlich sogar möglich, dank großzügiger Auslegung der EU-Bioverordnung durch deutsche Behörden. Von Ute Barthel

"Goldnebelhof" – der Name verspricht Idylle und ursprüngliche Landschaft. Der Weg dorthin führt über Wiesen und Felder. Am Horizont sind Kraniche zu sehen. Horst Jäkel wohnt auf diesem Hof in Zehlendorf, einem Ortsteil von Oranienburg und hat hier auch eine Pferdepension. Diese Idylle sieht er nun bedroht. Denn ein Unternehmer will direkt neben seinem Hof eine Stallanlage für 42.000 Biohühner bauen. Horst Jäkel will das verhindern und ist deshalb Mitglied in der Bürgerinitiative "Contra-Eierfabrik."

"Bevor ich mit diesem Unternehmen konfrontiert war, bin ich auch in den Supermarkt und habe nach der 0 auf dem Ei geguckt und habe ganz glücklich ein Bioei gekauft", erinnert sich der jugendlich wirkende Mann mit den grauen Haaren. "Und habe mich wohl gefühlt, weil ich dachte, ich habe etwas für die Natur und für die Tiere getan. Das war ein Fehler."

Wie groß sind die Bioställe tatsächlich?

Auch Matthias Rackwitz kämpft seit vielen Jahren gegen einen Bio-Großstall in seinem Heimatort Löpten im Landkreis Dahme-Spreewald. In dieser Zeit ist er gewissermaßen zu einem Eierexperten geworden. Er recherchiert und dokumentiert, wie viele Tiere in den großen Stallanlagen in Brandenburg gehalten werden, schreibt Briefe an die Behörden und unterstützt mehrere Bürgerinitiativen gegen Massen-Hühnerställe, wie hier in Oranienburg. "Bio ist mal davon ausgegangen, dass man in kleineren Einheiten arbeitet, damit man bestimmte Umweltkriterien einhalten kann", sagt der 47-Jährige. "Aber wenn die Bioställe genauso groß sind wie die konventionellen Ställe, dann gibt es keinen Grund mehr, das eine oder das andere zu bevorzugen." Ihn ärgert vor allem, dass man durch die Kennzeichnung auf dem Ei nicht erkennen könne, wie groß die Bio-Ställe tatsächlich sind.

"Da erfahre ich nicht mal die Adresse, sondern nur den Namen des Betriebes, und ansonsten erfahre ich nicht, ob das aus einem Stall mit 300 oder mit 30.000 Hühnern stammt, auch wenn eine 0 auf dem Ei ist. Und die ist unterschiedslos überall drauf. Ich fühle mich da als Verbraucher getäuscht und würde das oftmals als Etikettenschwindel bezeichnen", meint er.

In der Theorie sollen nur 3.000 Tiere in einem Stall leben

Die Nummer auf dem Ei gibt Auskunft über die Herkunft. Steht eine Null am Anfang bedeutet das Biohaltung nach EU-Standard. Das heißt: maximal 3.000 Tiere sollen in einem Stall leben. Soweit die Theorie.



Wie sieht die Praxis aus? Die Bioeier von Aldi haben die Nummer 0 -DE -1264261. Der Erzeuger ist die Farm Wriezen Landfrisch Bio GmbH. Wenige Kilometer vor Wriezen stehen drei riesige Hallen am Feldrand. Hier werden derzeit ca. 30.000 Legehennen gehalten. Vor den Hallen sind nur ca. 100 bis 200 Hühner zu sehen. Einen Besuch in der Farm lehnt der Betreiber ab.

Dem deutschen Tierschutzbüro liegt aktuelles Filmmaterial vor, das nach Aussagen der Tierschützer aus dieser Farm stammt. Der Betreiber hat dem RBB die Veröffentlichung dieser Bilder verboten. Jan Peifer vom Vorstand des Tierschutzbüros kritisiert die Haltungsbedingungen in dieser Farm: "Das ist Massentierhaltung, was dort passiert", meint der Aktivist. "Da werden die Tiere eingequetscht gehalten. Die Tiere werden aufeinandergestapelt auf Etagen. Sie können gar nicht auf dem Boden leben, weil nicht genügend Platz da ist. Kaum Tiere gehen in den Auslauf raus. Das sind Anzeichen, dass es aus unserer Sicht nicht artgerecht ist."



Der Betreiber der Farm ist die Heidegold GmbH. Die Vorwürfe der Tierschützer weist Heidegold zurück. Die Bodenfläche sei ausreichend. "Die Haltung der Legehennen entspricht sämtlichen EU-rechtlichen und sonstigen Vorgaben. Der Betrieb wird sowohl vom zuständigen Veterinäramt (…) als auch von der Ökokontrollstelle (…) kontrolliert", teilt die Firma schriftlich mit.

Jedes zweite Biohuhn lebt in einem Großstall

Wie kann es sein, dass die Haltung von 30.000 Legehennen mit der EU-Verordnung zu vereinbaren ist, wenn dort doch nur 3.000 Tiere pro Stall vorgeschrieben sind? Das liege daran, dass die zuständigen Behörden die Vorschrift in der Praxis sehr großzügig auslegen, sagt Luise Molling von der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch. Für die Interpretation ist die Länderarbeitsgemeinschaft ökologischer Landbau zuständig. Das ist der Arbeitskreis der staatlichen Kontrollstellen der Bundesländer. Sie hat schon vor einigen Jahren die Kriterien der EU-Bio-Verordnung aufgeweicht, berichtet Luise Molling von Foodwatch: "Sie hat einfach gesagt hat: Ein Stall ist ein Stallabteil - also 3.000 Tiere das gilt nicht für ein Stallgebäude, sondern nur noch für ein Abteil. Es reicht völlig, wenn Sie da eine Holzwand einziehen, und schon können Sie, wenn sie es geschickt planen, bis zu 50.000 Tiere in einem Gebäude halten."

Und so lebt inzwischen jedes zweite Biohuhn in einem dieser Großställe. "Das hat nichts mit dem zu tun, was sich der Verbraucher unter Bio vorstellt", meint Luise Molling. Foodwatch hat die Fakten über die Legehennenhaltung in dem Report "Ich wollt', ich wär' kein Huhn" [foodwatch.org] zusammengetragen. Obwohl die Kennzeichnung mit der Nummer auf dem Ei für Transparenz sorgen sollte, erfährt der Verbraucher nur wenig über die tatsächlichen Haltungsbedingungen. Foodwatch fordert, dass auch Zielvorgaben für die Tiergesundheit gesetzlich festgeschrieben und regelmäßig kontrolliert werden.

Mehr Auslauf für Hühner in "Hühnermobilen"

Aber gibt es noch die glücklichen Hühner, die sich der Verbraucher beim Kauf von Bioeiern vorstellt? In Biomärkten sollte man auf die Siegel der Ökoverbände von Demeter und Bioland achten. Sie haben strengere Richtlinien, die sicherstellen, dass tatsächlich nur 3.000 Legehennen pro Stallgebäude leben. Den meisten Auslauf haben die Tiere, wenn sie in mobilen Ställen gehalten werden. Da leben die Hühner in sogenannten Hühnermobilen, wie zum Beispiel im Ökodorf Brodowin. Das sind quasi Campingwägen für Hühner. Zwei bis dreihundert Tiere leben hier in einem Hühnermobil. Auf einer selbst im Januar noch grünen Wiese pickt eine Schar brauner Hühner, auf der Nachbarparzelle tummelt sich eine Schar weißer Hühner. Franziska Rutscher vom Verein Ökodorf Brodowin öffnet eine Klappe des Mobils. Hier sitzen ein paar Hennen und haben gerade ein Ei gelegt.

Schärfere Gesetze sind nötig

"Hühner scharren und picken unglaublich viel. Und wenn sie das lange auf einer Stelle tun, dann wächst da bald kein Hälmchen mehr. Denn die Grasnarbe wird komplett zerstört von den Hühnern", erklärt Franziska Rutscher. "Und eh das passiert, packen wir alle Hühner wieder ein ins Mobil, machen den Hänger an den Traktor ran und fahren einfach 50 Meter weiter. Und dort haben sie dann ein schönes frisches grünes Stück Land, das sie wieder neu bepicken können. Und das alte Stück Land kann sich wieder erholen." Allerdings lässt sich mit den Eiern aus mobilen Hühnerställen nicht der Bedarf der Deutschen decken. Um Massentierhaltung zu verhindern sind schärfere Gesetze nötig und der Verbraucher müsste bereit sein, für die Bioeier dann einen höheren Preis zu zahlen.

