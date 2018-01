Siemens will Gasturbinen in USA bauen

Große Gasturbinen verkaufen sich nicht mehr - so begründet Siemens den geplanten Abbau hunderter Stellen in Berlin. Doch irgendetwas geht da anscheinend doch noch, denn Siemens will künftig in den USA neue Gasturbinen produzieren. Die IG Metall ist außer sich.