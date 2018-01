Anders essen, umweltfreundlicher konsumieren, nachhaltig landwirtschaften – das sind einige der Anliegen der Umwelt- und Tierschützer, die am Samstag aus Anlass der Grünen Woche in Berlin demonstrieren. Dabei wird es laut, denn die Aktivisten kommen mit Traktoren.

Tausende Demonstranten werden am Samstag in Berlin zur jährlichen "Wir haben es satt!"-Kundgebung anlässlich der Grünen Woche erwartet. Rund 100 Organisationen, darunter Verbände ökologisch und konventionell wirtschaftender Landwirte, Umwelt- und Tierschützer und kirchliche Hilfswerke haben dazu aufgerufen. Rund 10.000 Teilnehmer erwarten die Veranstalter. Unter dem Motto "Der Agrarindustrie die Stirn bieten!" fordern sie eine ökologischere, von Familienbetrieben geprägte Landwirtschaft mit besserem Tierschutz. Der Auftakt des Protests ist am Hauptbahnhof, wo für 11:00 Uhr eine "Traktorenaktion" angekündigt ist. Von dort geht es dann zum Tagungsort der ebenfalls am Samstag stattfindenden Agrarministerkonferenz (11 Uhr) im Bundeswirtschaftsministerium im benachbarten Stadtteil Mitte an der Invalidenstraße. Von dort ziehen die Aktivisten dann zum Brandenburger Tor, wo die Abschlusskundgebung (13.30 Uhr) geplant ist.

Mit Blick auf eine neue Bundesregierung fordert das Bündnis auch eine personelle Neubesetzung im Landwirtschaftsministerium. Das "Glyphosat-Fiasko" zeige, dass dem bisherigen Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) Konzerninteressen wichtiger seien als der Wille der Bevölkerung, sagte Fritz. Die nächste Bundesregierung müsse das Ministeramt neu besetzen. Schmidt war Ende November vergangenen Jahres nach einer umstrittenen Entscheidung für die weitere Erlaubnis von Glyphosat auf europäischen Äckern heftig in die Kritik geraten. Als Vertreter Deutschlands hatte er in Brüssel für die fünf Jahre gültige Neuzulassung des Unkrautvernichtungsmittels gestimmt, obwohl Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) dagegen war. Üblicherweise hätte sich Deutschland wegen dieser Meinungsverschiedenheit innerhalb der Bundesregierung enthalten müssen.

Wie bereits in den Vorjahren habe auch Landwirte einen Aktionstag organisiert, mit dem sie sich, wie es heißt, gegen "Pauschalkritik an der Agrarwirtschaft wehren" wollen. Unter dem Titel "Wir machen Euch satt!" rufen sie Verbraucher dazu auf, mit ihnen "in den Dialog zu treten".

Im Mittelpunkt dieses bundesweiten Aktionstags der Bauern solle das Thema Insektensterben stehen. So hätten sich zahlreiche Landwirte aus der ökologischen und konventionellen Landwirtschaft in ganz Deutschland dazu verpflichtet, in diesem Jahr sogenannte Blühstreifen an den Feldern einzurichten, um unter anderem Bienen eine bessere Nahrungsgrundlage zu bieten, kündigten die Initiatoren der "Wir machen Euch satt!"-Bewegung am Dienstag in Berlin an.

"Damit wollen wir ein sichtbares Zeichen setzen, dass den Landwirten der Schutz der Natur besonders am Herzen liegt", sagte Marcus Holtkötter, Landwirt aus Nordrhein-Westfalen und einer der Mitinitiatoren. Auch Verbraucher etwa in Großstädten könnten einen Beitrag gegen das Insektensterben leisten, indem sie Blühfelder auf Balkonen oder Gärten anpflanzen, betonte Bernhard Barkmann, Landwirt aus Messingen im Emsland. Deshalb wollen Landwirte am Rande der Großdemonstration in Berlin unter anderem Tüten mit Blumensamen verteilen, um auf die Verantwortung der ganzen Gesellschaft für Artenvielfalt hinzuweisen.

"Durch aktives Handeln, etwa durch die Anlage von Blühflächen, können wir Landwirte einen sinnvolleren Beitrag leisten, als wenn wir in Berlin auf die Straße gehen", begründete Barkmann den Verzicht auf eine Gegendemonstration, mit der sie in den vergangenen Jahren auf dem Protest der Tierschutzaktivisten reagiert hatten. Auch in den kommen Wochen sollten nun bundesweit zahlreiche Mitmacher - auch außerhalb der Landwirtschaft - für die Blühaktion gewonnen werden.