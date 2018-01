Damit verstärkt Easyjet den Konkurrenzkampf mit Lufthansa beziehungsweise deren Tochter Eurowings. "Wir bringen Wettbewerb in den Markt und das machen wir überall", sagte der Europachef von Easyjet, Thomas Haagensen, dem rbb. Die Airline habe mit jetzt 116 Verbindungen in Deutschland ein sehr gutes Streckennetz. "Und dann natürlich: Wir sind ein Low-Cost-Carrier, wir haben niedrige Kosten, darum können wir auch günstige Ticketpreise anbieten", so Haagensen.

Der britische Billigflieger Easyjet hat am Freitag den Flugbetrieb vom Airport Berlin-Tegel aus aufgenommen. Die Fluglinie übernimmt damit dort den Platz der insolventen Air Berlin. Erstmals bietet die britische Fluggesellschaft nun auch innerdeutsche Flüge an – von Tegel nach Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart oder München.

Engelbert Lütke Daldrup, Chef der Flughafengesellschaft, nannte den Start von Easyjet in Tegel eine "ganz wichtige Entwicklung" für den Standort Berlin. Der Billigflieger bringe wieder Konkurrenz auf Strecken vor allem in Deutschland, sagte er im ZDF-"Morgenmagazin". Dass mit Easyjet eine sehr wettbewerbsstarke Fluggesellschaft nach Tegel komme, sei für die Kunden eine "sehr gute Nachricht", sagte er mit Blick auf mögliche Preissenkungen für Tickets.

Nach dem Ende des Flugbetriebs von Air Berlin waren Flugpreise zunächst in die Höhe geschnellt. Einer aktuellen Stichprobe des Verbraucherportals Mydealz zufolge sinken die Ticketpreise im Januar aber wieder. Die Analysen zeigen, dass auf einzelnen innerdeutschen Strecken mittlerweile sogar niedrigere Preise verlangt werden als noch vor der Pleite von Air Berlin. Dies gilt aber vor allem am Wochenende. Berufspendler müsen mit Ausnahme einzelner Strecken weiterhin tief in die Taschen greifen. Unter der Woche bleiben die Preise in vielen Fällen hoch.

Easyjet ist bereits mit zwölf Flugzeugen am Flughafen Schönefeld vertreten. Von Sonntag an sind dann nach Angaben des Berliner Flughafenchefs Lütke Daldrup 15 Flugzeuge vom Standort Tegel aus im Einsatz. Bis zum Sommer will die Airline in Tegel 25 Flieger einsetzen. Damit würde Tegel der zweitgrößte Standort der britischen Fluglinie nach London-Gatwick. "Für uns war es sehr wichtig, dass wir unsere Position in Berlin konsolidieren", erklärte der Easyjet-Chef. "Darum sind wir sehr froh, dass wir ab heute in Tegel eine Basis aufbauen können."