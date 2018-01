Rosneft kündigt Investitionen in Schwedter PCK-Raffinerie an

Die PCK-Raffinerie in Schwedt gehört mehrheitlich dem russischen Ölkonzern Rosneft. Das Kreml-nahe Unternehmen will in den nächsten Jahren dort massiv investieren, wie Rosneft am Montag ankündigte. Gleichzeitig bekam die Raffinerie prominenten Besuch.

Der russische Ölkonzern Rosneft will einen Großteil seiner Investitionen in Deutschland am Standort Schwedt (Uckermark) vornehmen. Das hat Deutschland-Chef Brian Chesterman am Montag bei einem Besuch der PCK-Raffinerie in Schwedt mitgeteilt. Rosneft hält seit rund einem Jahr die Mehrheit der Anteile am Werk.

Der Konzern will in den kommenden Jahren in Deutschland rund 600 Millionen Euro investieren. Dabei geht es vor allem um die Herstellung von Bitumen. Im Januar habe Rosneft die Vermarktung von Bitumen in Deutschland und in Nachbarländern gestartet, hieß es vom Unternehmen. Bitumen ist ein Erdölprodukt, das etwa im Straßenasphalt vorkommt.

Die Schwedter Raffinerie ist einer der größten Erdölverarbeitungsstandorte Deutschlands und der größte industrielle Arbeitgeber der Region. Rund zwölf Millionen Tonnen Rohöl jährlich werden hier zu Treibstoffen wie Benzin, Diesel und Kerosin verarbeitet.