Bild: dpa-Zentralbild/Bernd Settnik

Start am Mittwoch - Metaller-Warnstreiks treffen auch Berlin und Brandenburg

30.01.18 | 16:34 Uhr

Bundesweit ruft die IG Metall ab Mittwoch in mehr als 250 Betrieben zum Warnstreik auf. Auch in Berlin und Brandenburg sollen in mehreren Betrieben die Maschinen ruhen - in der Hauptstadt sind gleich zwei große Unternehmen betroffen. Die Arbeitgeber wollen klagen.



Nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall ab Mittwoch bundesweit zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Von den Arbeitsniederlegungen sind auch mehrere Unternehmen in Berlin und Brandenburg betroffen.

Am Mittwoch treten zunächst die Beschäftigen von zwei Betrieben in Wustermark (Havelland) und Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) in den Ausstand. Um welche Betriebe es sich handelt, will die Gewerkschaft erst am Mittwochmorgen bekanntgeben. "Die Arbeitgeber sollten die 24-Stunden-Warnstreiks in dieser Woche als gelbe Karte der Belegschaften für ihre Verweigerungshaltung verstehen", sagte Olivier Höbel, IG Metall Bezirksleiter Berlin-Brandenburg-Sachsen am Dienstag.



Hintergrund dpa/Ralf Hirschberger Tarifverhandlungen vorerst gescheitert - IG Metall kündigt Warnstreiks für kommende Woche an Die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie sind vorerst gescheitert. Nun verschärft die Gewerkschaft ihren Kurs. Bereits in der kommenden Woche soll es Warnstreiks geben, auch in Berlin und Brandenburg.

In Berlin soll bei BMW und Mercedes gestreikt werden

Am Freitag sind ganztägige Warnstreiks auch in Berlin geplant, unter anderem bei BMW und Mercedes. "Die IG Metall ist ein weiteres Mal auf die Arbeitgeber zugegangen, um am Verhandlungstisch zu einer guten Lösung zu kommen, aber die Arbeitgeber wollten sich nicht einigen", sagte Klaus Abel, der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Berlin. Die Tarifverhandlungen im Pilotbezirk Baden-Württemberg sind am vergangenen Samstag gescheitert. Den größten Streit gab es über zwei Bonus-Urlaubstage für Teilzeitbeschäftigte, die wegen familiärer Verpflichtungen kürzer treten, und Schichtarbeiter, die verkürzen wollen. Die Gewerkschaft verlangt neben sechs Prozent mehr Geld nämlich auch die Möglichkeit, die Wochenarbeitszeit bis zu zwei Jahre lang auf 28 Stunden absenken zu können. Allein in Berlin und Brandenburg arbeiten etwa 100.000 Menschen in der Metall- und Elektroindustrie.

Neues Streikkonzept: 24 Stunden

Die 24-Stunden-Warnstreiks sind ein neues Streikkonzept der IG Metall, das sie bislang noch nie nutzte. Warnstreiks dauern üblicherweise nur wenige Stunden. Anders als bei richtigen flächendeckenden Streiks ist dafür aber keine Urabstimmung der Mitglieder eines ganzen Gewerkschaftsbezirks nötig. Die Mitarbeiter des warnstreikenden Betriebs entscheiden allein. Die Arbeitgeber hatten bereits Anfang der Woche auf den Streikaufruf reagiert und angekündigt, juristisch gegen die Streiks vorzugehen.



Sendung: Abendschau, 30.01.2018, 19:30 Uhr