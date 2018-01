Das Gelände des Reichsbahnausbesserungswerks neben dem Potsdamer Hauptbahnhof soll zum Büro- und Gewerbezentrum ausgebaut werden. Der Berliner Immobilienentwickler Trockland hat die RAW-Halle gekauft. Die Stadt Potsdam stellte die Pläne am Freitag vor.



Die bestehenden Gebäude will Trockland sanieren und neue hinzufügen. Die Fläche in den Läden und Büros soll etwa der Größe zweier Fußballfelder entsprechen. Als Mieter sollen Technologie- und Medienunternehmen gewonnen werden. Trockland kündigt an, in drei Jahren werde alles fertig sein.



Das Wirtschaftsministerium werde die Investition unterstützen, erklärte Staatssekretär Hendrik Fischer. Die Firma Trockland baut in Berlin große Hotels und Wohnblöcke, unter anderem an der East Side Gallery im Friedrichshain sowie am Checkpoint Charlie in Mitte.