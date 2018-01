Die Tarifverhandlungen für die rund 100.000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg steuern auf einen schärferen Konflikt zu. Die dritte Runde am Freitag in Berlin wurde ergebnislos vertagt, aber noch kein neuer Termin vereinbart, wie der Arbeitgeberverband und die IG Metall mitteilten. Rund 250 Metaller im Warnstreik begleiteten das Treffen mit einer Kundgebung.

Ein Durchbruch könnte am ehesten bei den regionalen Verhandlungen für Baden-Württemberg gelingen, die am 24. Januar bereits in die vierte Runde gehen. Eine Expertengruppe hatte dort den Auftrag erhalten, für das umstrittene Thema Arbeitszeit eine Lösung zu finden.