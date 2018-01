Bild: imago/Rainer Weisflog

Siemens will Gasturbinen in USA bauen - IG Metall empört über Äußerung von Siemens-Chef Kaeser

26.01.18 | 17:55 Uhr

Große Gasturbinen verkaufen sich nicht mehr - so begründet Siemens den geplanten Abbau hunderter Stellen in Berlin. Doch irgendetwas geht da anscheinend doch noch, denn Siemens will künftig in den USA neue Gasturbinen produzieren. Die IG Metall ist außer sich.

Angesichts der angekündigten Stellenstreichungen bei Siemens hat die IG Metall die Pläne des Konzernchefs Joe Kaeser scharf kritisiert, neue Gasturbinen in den USA zu bauen. Kaeser hatte bei einem Abendessen am Vorabend US-Präsident Donald Trump zu dessen Steuerreform beglückwünscht und erklärt, angesichts der erfolgreichen Reform habe Siemens entschieden, eine neue Generation von Gasturbinen in den USA zu entwickeln.

Berlins IG-Metall-Chef Klaus Abel sprach im rbb von einem Affront. Die Nachricht habe ihn umgehauen. Kürzlich erst hätte Kaeser erklärt, Gasturbinen könne er nicht mehr verkaufen, sagte Abel im rbb Inforadio. Sollten die Pläne tatsächlich umgesetzt werden, müsse Siemens mit heftigem Widerstand rechnen.

In Berlin sollen 900 Stellen gestrichen werden

Ein Unternehmenssprecher wies die Kritik der IG Metall zurück. Es sei üblich, dass für lokale Märkte bestimmte Gasturbinen auch vor Ort entwickelt, getestet und produziert würden, zumal sie für die unterschiedlich ausgestatteten Stromnetze ausgelegt seien. Die Entwicklung der Turbinen in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina stehe mit den für Deutschland angekündigten Einschnitten in keinerlei Zusammenhang. Die Gasturbinen gehören zur Kraftwerkssparte, in der Siemens weltweit rund 6.900 Arbeitsplätze abbauen will, davon mehr als 3.000 in Deutschland. Auch Berlin ist betroffen: Im Gasturbinenwerk Moabit sind rund 300 Arbeitsplätze bedroht. Im Dynamowerk in Spandau will Siemens die Produktion mit 600 Stellen sogar komplett einstellen. Siemens begründet die Einschnitte mit einem Nachfrage-Einbruch in seiner Antriebssparte, insbesondere bei den großen Gasturbinen.

