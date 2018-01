Die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie sind vorerst gescheitert. Nun verschärft die Gewerkschaft ihren Kurs. Bereits in der kommenden Woche soll es Warnstreiks geben, auch in Berlin und Brandenburg.

Die Metall-Arbeitgeber kündigten an, sich vor Gericht gegen die angekündigten Warnstreiks zu wehren. Gesamtmetall-Chef Rainer Dulger kündigte Klagen der einzelnen Arbeitgeberverbände gegen die aus ihrer Sicht rechtswidrigen Arbeitsniederlegungen an.

In der Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg könnte es bereits in der kommenden Woche zu Warnstreiks kommen.

Der Bezirksleiter für Berlin, Brandenburg und Sachsen, Oliver Höbel erklärte, dass die Arbeitgeber eine Einigung blockieren und den Konflikt in die Eskalation treiben würden. "In den Belegschaften gibt es Ärger und Unverständnis über die Verweigerungshaltung der Arbeitgeber", so Höbel.

Mit den ganztägigen Warnstreiks will die IG Metall den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, sich in der Tarifauseinandersetzung einem tragfähigen Kompromiss zu nähern. In der Region haben sich nach Gewerkschaftsangaben bislang an 16 Warnstreiktagen in 200 Betrieben mehr als 45.000 Beschäftigte an Warnstreikaktionen beteiligt.