Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie - IG Metall ruft zu ganztägigen Warnstreiks auf

29.01.18 | 17:30

Der Tarifkonflikt für die 3,9 Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie spitzt sich zu. Erstmals will die IG Metall ab Dienstagabend ganztägige, bundesweite Warnstreiks organisieren. Die Gewerkschaft hat dafür am Montag in rund 250 Betrieben Abstimmungen in Gang gesetzt. Wenn eine einfache Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder im entsprechenden Betrieb zustimme, würden die Tagesstreiks beginnen, erläuterte eine Sprecherin der Gewerkschaft.

Gewerkschaft beklagt "Verweigerungshaltung"

Auch in Berlin, Brandenburg und Sachsen sind die Beschäftigten zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. In insgesamt 16 Betrieben soll in den drei Bundesländern in dieser Woche die Arbeit niedergelegt werden. Die Ausstände sind von Mittwoch bis Freitag geplant. Allein in Berlin und Brandenburg arbeiten etwa 100.000 Menschen in der Metall- und Elektroindustrie. IG-Metall-Bezirksleiter Oliver Höbel machte die Arbeitgeber für die Verschärfung des Tarifkonflikts verantwortlich: "Wer eine Einigung blockiert und Konflikte in die Eskalation treibt, bekommt jetzt ein deutliches Zeichen der Belegschaften aus den Betrieben." Höbel sprach von einer Verweigerungshaltung der Arbeitgeber, die jetzt auch in Ostdeutschland Konsequenzen haben werde.

Verhandlungen in fünfter Runde abgebrochen

Arbeitgeber und die IG Metall hatten ihre Gespräche am Samstag im Pilotbezirk Baden-Württemberg in der fünften Verhandlungsrunde abgebrochen. Die Gewerkschaft kündigte daraufhin bundesweite Warnstreiks an, während die Arbeitgeberseite in Aussicht stellte, dass ihre regionalen Verbände gegen die Arbeitskämpfe klagen würden. Den größten Streit gab es über zwei Bonus-Urlaubstage für Teilzeitbeschäftigte, die wegen familiärer Verpflichtungen kürzer treten, und Schichtarbeiter, die verkürzen wollen. Die Gewerkschaft verlangt neben sechs Prozent mehr Geld nämlich auch die Möglichkeit, die Wochenarbeitszeit bis zu zwei Jahre lang auf 28 Stunden absenken zu können. Bestimmte Gruppen wie Schichtarbeiter, Mitarbeiter, die Angehörige pflegen und Eltern junger Kinder sollten einen Teil-Ausgleich für entgangenen Lohn erhalten, was die Arbeitgeber strikt ablehnen.