Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall auch in Brandenburg zu einem ersten Warnstreik aufgerufen. Betroffen ist der Getriebehersteller ZF in Brandenburg an der Havel. Die Gewerkschaft rechnet damit, dass am Donnerstagvormittag bis zu 600 Beschäftigte die Arbeit niederlegen.



Die IG Metall fordert für die Kollegen nicht nur sechs Prozent mehr Geld und Wahloptionen bei der Arbeitszeit, sondern auch Verhandlungen über gleiche Arbeitszeiten in Ost und West.

Die Arbeitgeber haben bislang ein Lohnplus von zwei Prozent im April angeboten, zudem eine Einmalzahlung von 200 Euro für die Monate Januar bis März.