Mehr als 2.000 Metaller treten in der Region in Ausstand

Sechs Prozent mehr Lohn und in bestimmten Fällen auch eine Reduzierung der Arbeitszeit - dafür haben sich am Dienstag in Berlin Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie an Warnstreiks beteiligt. Auch in Brandenburg gab es Ausstände.