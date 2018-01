Das Insolvenzverfahren sollte dort verhandelt werden, wo die insolvente Fluggesellschaft Niki auch ihren Sitz hat: in Österreich. Dieser Forderung ist jetzt das Landgericht Berlin nachgekommen. Ob sich diese Entscheidung nun auf den IAG-Deal auswirkt, ist noch unklar.

Damit kippte das Landgericht eine Entscheidung des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg, das im Dezember das vorläufige Insolvenzverfahren in Berlin eröffnet hatte, weil Nikis Hauptgeschäft und Führung am Sitz des Mutterkonzerns angesiedelt sei.

Das Landgericht Berlin hat einer Beschwerde gegen das Insolvenzverfahren über die österreichische Air-Berlin-Tochter Niki stattgegeben. Zuständig für das Verfahren sei nicht Deutschland, sondern Österreich, erklärte das Gericht am Montag.

Auf den letzten Drücker ist am Freitag die Rettung der früheren Air-Berlin-Tochter Niki geglückt: Kurz vor dem drohenden Verlust von Landerechten kauft die British-Airways-Mutter IAG die insolvente Airline. Aus deutscher Sicht keine allzu gute Nachricht.

Fluglinie Niki geht zu großen Teilen an British-Airways-Mutter

Das Gericht entsprach nun der Beschwerde des österreichischen Fluggastrechteportals Fairplane, das argumentiert hatte, der "maßgebliche Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen" befinde sich am Niki-Sitz in Wien, daher müsse auch das Insolvenzverfahren in Österreich stattfinden. Der Fluggast-Dienstleister versprach sich davon bessere Chancen, Kundenforderungen von mehr als 1,2 Millionen Euro durchsetzen zu können.