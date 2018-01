WILHER Hamburg Dienstag, 09.01.2018 | 11:39 Uhr

Das ist doch das Wesen der Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage.

Der Preis bestimmt sich aus Angebot und Nachfrage.

Niemand ist gezwungen mit der LH zu fliegen.

Man kann auch mit Bus und Bahn fahren.

Das Kartellamt will Wettbewerb, darauf achtet das Kartellamt.

Das Wesen des Wettbewerbs ist, dass auch mal jemand in die Insolvenz geht.

Das Kartellamt führt mit seinem ausschließlichen Blick auf den Wettbewerb die insolvenzen

geradezu selbst herbei.

Auch das Kartellamt ist also schuld an der Insolvenz von Air Berlin und damit am fehlenden Angebot und letztlich höheren Preisen.

Ich hoffe LH und Easyjet verständigen sich durch Augenzwinkern oder stillem gegenseitigem Verständnis über die Preise, so dass beide gut von den Erlösen leben können.

Direkte Absprachen nützen keinem, die spülen nur das Geld der Passagiere in die Kassen der Kartellämter bei Bund und EU.