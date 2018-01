In mehreren Mietshäusern des "Deutsche Wohnen"-Konzerns in Berlin-Kreuzberg fallen seit vergangenem Freitag die Heizung und die Warmwasserversorgung aus. Das bestätigte Unternehmenssprecher Marko Rosteck am Montag auf Nachfrage von rbb|24. Es handele sich um "einige Häuser" in der Admiralstraße, der Kohlfurter und der Kottbuser Straße. Wie viele Bewohner oder Mietparteien betroffen sind, konnte Rosteck nicht sagen.

Der beschädigte neue Kessel werde nun ab Dienstag repariert, so dass die Mieter in Kürze mit einer "annehmbaren Heizleistung" rechnen könnten. Ein zweiter neuer Kessel sei bestellt und werde Ende der Woche erwartet. Spätestens Anfang kommender Woche sollte das Problem behoben sein.

In Berlin werden Montag- und Dienstagnacht Tiefsttemperaturen bis minus 5 Grad erwartet. In den folgenden Nächten soll es zwischen 2 Grad und 0 Grad kalt werden.

Die "Deutsche Wohnen" Aktiengesellschaft, die in Berlin über 100.000 Wohnungen besitzt, war bereits im vergangenen Winter in die Kritik geraten, nachdem Mieter frierend in ihren Wohnungen saßen oder über andere Mängel wie undichte Fenster, Schimmel oder Risse in Wänden klagten. Manche Mieter hätten monatelang vergeblich auf Reparaturen gewartet, hieß es. Dem Unternehmen wurde vorgeworfen, systematisch zu wenig in die Instandhaltung zu investieren, zugleich aber auf höhere Mieten durch Modernisierung zu setzen.

Im Februar mussten deshalb Vertreter des Konzerns bei einer Anhörung im Abgeordnetenhaus Rede und Antwort stehen. Sie argumentierten, dass die im Mietspiegel ausgewiesenen Mieten teilweise viel zu niedrig seien. Die Mängelbehebung dauere in manchen Fällen wegen des Handwerkermangels in Berlin länger.