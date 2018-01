imago stock&people / Martin Hoffmann Audio: Inforadio | 30.01.2018 | Thorsten Gabriel | Bild: imago stock&people / Martin Hoffmann

Sonderfonds für außergewöhnliche Maßnahmen - Müller erhält eine Extra-Million pro Jahr für Tourismus

30.01.18 | 07:52 Uhr

Eine Million Euro pro Jahr will Berlin zusätzlich in Tourismus- und Sportmaßnahmen stecken. Der Sonderfonds soll nach rbb-Informationen am Dienstag beschlossen werden - zusammen mit einem Tourismuskonzept, das Besucher künftig auch nach Spandau locken soll.

Der Berliner Senat will einen Sonderfonds für außergewöhnliche Tourismus- und Sportmaßnahmen auflegen. Der Fonds soll nach rbb-Recherchen ein Volumen von einer Million Euro pro Jahr haben und direkt dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) unterstehen. Eigentlich ist für die Tourismusförderung Wirtschaftssenatorin Ramona Pop von den Grünen zuständig. Pop verwies im rbb-Inforadio darauf, dass ihre Verwaltung in die Gestaltung des Fonds eingebunden sei. Ein Beirat, in dem Vertreter aus Wirtschaft und Sport sitzen, kann Vorschläge für die Verwendung des Geldes unterbreiten. Auch der Hotel- und Gaststättenverband sitzt dabei mit am Tisch. Die letzte Entscheidung, wofür das Geld ausgegeben wird, liegt aber allein beim Regierenden Bürgermeister. Der Senat will den Sonderfonds am Dienstag gemeinsam mit dem Tourismuskonzept der Wirtschaftssenatorin beschließen.

Neues Konzept soll Touristen nach Spandau locken

Weiterhin sei der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftszweig für Berlin, erklärte die Grünen-Politikerin Pop im rbb. Allerdings gehe es in Zukunft darum, ihn stadtverträglich zu gestalten, um Akzeptanz bei den Berlinern zu finden. Dazu sollten die Touristenströme möglichst auf alle Bezirke gelenkt werden und nicht auf die Innenstadt konzentriert bleiben. "Wir sehen ja auch, dass viele ein zweites und drittes Mal nach Berlin kommen und dann vielleicht schon Kreuzberg und Mitte kennengelernt haben", so Pop. Berlin bestehe ja aus viel mehr Bezirken, "und wir wissen aus der Forschung, dass die neuesten Trends beim Tourismus heißen, Städte auch authentisch zu erleben." Berlin könne da viel anbieten: Von viel Grün und Wasser in Treptow-Köpenick bis zur Altstadt in Spandau. Die Stadt könne noch einiges dafür tun, dafür zu werben, dass Berlin mehr sei als das bereits Bekannte, so Pop.