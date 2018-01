Sie laufen grölend durch U-Bahnstationen, feiern die Nächte durch und bleiben meistens nur ein Wochenende: Touristen in Berlin - so zumindest das Klischee. Wenn es nach dem Berliner Senat geht, sollen beim Tourismus künftig jedoch neue Akzente gesetzt werden. Die Hauptstadt wolle stärker auf Qualität setzen, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Dienstag nach einer Sitzung des Senats zum Tourismuskonzept "2018 plus".

Geplant sind unter anderem neue Vermarktungskonzepte und neue Besucherrouten. Die Touristen sollten nicht nur die Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt, sondern auch die Vielfalt Berlins in den Kiezen entdecken, so Pop. Der Tourismus sei weiterhin ein wichtiger Wirtschaftszweig. In Zukunft solle er aber stadtverträglicher gestaltet werden, damit die Berliner die Besuchermassen akzeptieren.