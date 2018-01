Der Berliner Online-Autohändler Auto1 hat seinen Wert in zwei Jahren fast verdreifacht. Das Unternehmen mit Sitz in Kreuzberg konnte für 460 Millionen Euro Anteile an den japanischen Investmentfonds "Vision" des japanischen Technologiekonzerns Softbank verkaufen. Damit werde das 2012 gegründete Unternehmen nun mit 2,9 Milliarden Euro bewertet, teilte Auto1 am Montag mit. Bisher war von einer Milliarde Euro die Rede.

Das eingesammelte Geld solle in weiteres Wachstum und die internationale Expansion fließen. Auto1 ist bisher in über 30 Ländern aktiv und verkauft nach eigenen Angaben mehr als 40.000 Fahrzeuge pro Monat. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen nach eigenen Angaben mittlerweile 2.000 Mitarbeiter weltweit.

Auto1 betreibt unter anderem die Gebrauchtwagenplattform wirkaufendeinauto.de. Dabei konkurrieren die Kreuzberger mit anderen Seiten wie Carsale24.de, Einfacherautoverkauf.de oder Easyautosale.de. Der Gewinn entsteht aus der Marge zwischen Ein- und Verkauf.