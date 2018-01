Der Beleuchtungshersteller Osram hat angekündigt, seine Standorte in Berlin und Regensburg auszubauen. Hightech könne auch in Deutschland produziert werden, sagte Vorstandschef Olaf Berlien auf der Technikmesse CES in Las Vegas. Das Unternehmen baue in Berlin ein neues Software- und Elektronik-Zentrum für Technologien zum autonomen Fahren auf. Außerdem investiere Osram über 500 Millionen Euro in den Standort in Regensburg. Dort wolle man 1000 Leute zusätzlich einstellen.