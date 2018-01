rbb/Katja Geulen Audio: Inforadio | 27.01.2018 | Katja Geulen | Bild: rbb/Katja Geulen

Grenzüberschreitende Wirtschaft - Polnische Wäscherei wäscht für Berliner Hotels

28.01.18 | 10:06 Uhr

Täglich frische Handtücher, Bademäntel, Bettwäsche - für viele Berliner Luxus-Hotels übernimmt den Wäscheservice seit Jahren eine Wäscherei in Polen. Nach 24 Stunden landet jedes Stück wieder im richtigen Haus. Katja Geulen hat sich in der Wäscherei umgesehen.

Mehrere Lkw auf dem Vorplatz von zwei großen modernen Werkshallen - das ist der Standort von Fliegel in Nowe Carnowo an der Oder. In den Hallen duftet es angenehm und dezent nach Waschmittel. 90 Tonnen Hotelwäsche aus Berlin kommen hier pro Tag an - und gehen nach 24 Stunden sauber wieder zurück. Mehrere Männer und Frauen sortieren an der ersten Station die Einzelteile von einem Fließband in verschiedene Metallöffnungen. Der Geschäftsführer Daniel Tarcinsky erklärt den Ablauf: "An dieser Stelle findet die Wäscheannahme statt. Die schmutzige Wäsche wird nach Bettlaken, Bettbezügen, Kopfkissenbezügen und Frotteetüchern vorsortiert. Dann wird diese Schmutzwäsche zur Waschstraße transportiert."

Der Computer hat den Überblick

Große Wäschesäcke, die an Schienen unter der Decke durch die Hallen schweben, Rollcontainer am Boden - so gelangt die Wäsche zum Trocknen, Mangeln, Bügeln, Falten. Den Überblick behält auch der Computer: "Der ganze Prozess ist technisch gesteuert, das heißt, wir wissen schon, was sich in welchem Sack befindet", erklärt Tarcinsky. "Die Wäsche wird auch zusätzlich noch gekennzeichnet, so dass wir zum Schluss auch erkennen, zu wem diese Wäsche gehört."

Rund 90 Tonnen Hotelwäsche werden bei Fliegel gewaschen - täglich. | Bild: rbb/Katja Geulen

So bekommt das Adlon auch garantiert wieder die eigene Qualitätswäsche und nicht zum Beispiel die vom Interconti. 550 Mitarbeiter hat die Wäscherei Fliegel inzwischen, vor zwei Jahren wurde die zweite Halle eröffnet. Dort faltet gerade Wanda Strozyk Frotteebademäntel, die die Faltmaschine nicht schafft. "Wir sind flexibel: Mal arbeite ich hier oder an einem anderen Platz in den Hallen - eintönig wird das nicht", sagt sie.

Standortvorteil Kohlekraftwerk

Neben dem örtlichen Kraftwerk ist Fliegel der größte Arbeitgeber in der Region um Gryfino. Abhängig ist das Geschäftsmodell fast vollständig vom wachsenden Tourismus in Berlin. Deshalb hofft Tarcyinsky, dass der neue Flughafen BER bald startklar ist. Der zweite Standortvorteil ist das Kohlekraftwerk direkt nebenan, das Energie zum Sonderpreis liefert. Es ist überhaupt der Grund, warum Tarcinskys Vorgänger vor 26 Jahren überhaupt hier mit der Wäscherei begonnen haben: "Wir brauchen keinen Zwischenlieferanten, wir haben ein Direktkabel mit Stromversorgung und auch Rohre für die Dampfreinigung", erklärt Tarcinsky. Zunächst mussten sich die Fliegel-Fahrer noch mit Zoll und Grenzformalitäten herumschlagen - seit 10 Jahren sind es nur noch die Baustellen auf deutscher und polnischer Seite, die Zeit kosten. Etwa 15 Touren am Tag starten hier im Zweistundentakt über Schwedt in Richtung Neukölln. Dort übernehmen die Berliner Kollegen dann die Verteilung auf die einzelnen Hotels.