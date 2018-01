In der Prignitz gibt es erstmals Windräder, bei denen die die roten Sicherheitsleuchten nachts nur noch bei Bedarf blinken.



Der Windpark Krampfer in der Nähe des Orte Reckenthin (Prignitz) darf ein weltweit einzigartiges Signalübertragungssystem in Betrieb nehmen, wie der Geschäftsführer des Projektentwicklers Voss Energy GmbH, Tim Ohm, am Freitag dem rbb sagte. Nach umfangreichen Tests habe die Deutsche Flugsicherung dem zugestimmt, sagte er.