Schnelles Internet - darauf warten im Süden Brandenburgs viele Haushalte vergeblich. Nun werden Kommunen selbst aktiv. Statt auf Förderprogramme zu warten, wenden sie sich an Firmen aus der Region. Die Wirtschaftlichkeit sichern die mit einem speziellen Kniff. Von Sascha Erler

Vor vier Jahren sind die Stadtwerke Finsterwalde ins Glasfasergeschäft eingestiegen. Inzwischen versorgen sie fast die Hälfte der Stadt mit schnellem Internet - und arbeiten sich nun straßenweise voran, sofern es sich rechnet: Finden sich genug Kunden, wird gebaut. In diesem Jahr soll es aus der Innenstadt hinausgehen: Der Ortsteil Pechhütte bekommt Glasfaser.

Breitbandausbau in Brandenburg

Bei Ausschreibungen von Förderprogrammen hätten die Stadtwerke keine Chance, sagt er. Außerdem seien diese auf den Ausbau des Kupfernetzes ausgelegt. Die Stadtwerke verlegen Glasfaser bis zum Haus. So könnten sie leicht die 20-fache Geschwindigkeit anbieten, erklärt Hoffmann.

Immer mehr Kommunen warten deshalb nicht, bis sie durch Förderprogramme erschlossen werden, sondern wenden sich zum Beispiel an die Firma LKS aus Lauchhammer, die sich auf den Bau von Kabel-Netzen spezialisiert hat. Vertriebschef Andreas Paul prüft dann, ob der Glasfaserausbau realistisch ist.

Es müsse eine Mindestzahl von Einwohnern das schnelle Internet wollen. "Sonst rechnet es sich nicht." Dann sollte man schauen, was in den nächsten Jahren ohnehin an Straßenbauprojekten geplant ist, rät Paul.