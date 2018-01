Der Deutsche Richterbund hatte das Schwarzfahren als Straftatbestand in Frage gestellt. Die Gerichte könnten deutlich entlastet werden, sagte der Vorsitzende des Richterbundes, Jens Gnisa, am Anfang des Jahres im rbb. Die Berliner Justiz werde in jedem Jahr mit 40.000 Schwarzfahrten befasst, zugleich gebe es eine erhebliche Personalknappheit - das passe einfach nicht zusammen.

Die Berliner Verkehrsbetriebe BVG seien in der Lage, sich besser gegen Schwarzfahrer zu schützen, betonte Gnisa. "Sie tun das aber nicht, sparen Geld - und dann soll es der Staat letztendlich mit seiner Strafjustiz richten. Ich halte das nicht für richtig", sagte Gnisa deutlich.

Das sogenannte Erschleichen von Leistungen nach Paragraf 265a des Strafgesetzbuches wird mit bis zu einem Jahr bestraft, betrifft in der Regel aber nur Wiederholungstäter, also Menschen, die binnen zwei Jahren mindestens drei Mal erwischt werden und die Strafe nicht bezahlen können oder wollen. Nach Angaben des Linken-Abgeordneten Sebastian Schlüsselburg sind in Berlin rund zehn Prozent der Berliner Haftplätze mit "Ersatzstraflern" belegt. Das belegen auch Zahlen der Justizverwaltung: Demnach verbüßten am 27. Dezember 2.869 Menschen eine Freiheitsstrafe - davon 299 eine "Ersatzfreiheitsstrafe". Laut Schlüsselburg ist ein Großteil davon Schwarzfahrer. "Jeder Hafttag kostet rund 140 Euro", stellte Schlüsselburg fest.