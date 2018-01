Ingolf Berlin Dienstag, 23.01.2018 | 19:50 Uhr

Deutschland ist und bleibt ein Dorf im Mittelalter, wenn es nach "verdi" geht. Keine andere Branche als der Handel möchte Sonntags schliessen. Was würden die Verkäufer Sonntags machen, wenn alle so denken würden? Raus ins Grüne? Geht nicht, ÖPNV, DB, Piloten usw. haben frei. Auto fahren? Geht nicht. Alle Tankstellen zu. Fernsehen, Radio? Geht nicht. Moderatoren haben frei. Kino, Theater usw.? Auch Schauspieler würden Sonntags nicht arbeiten. Dann in die Kirche gehen? Da würde der Pfarrer gegen das Sonntagsarbeitsverbot verstoßen. Und wenn was passiert? Kommt erst Montag jemand von Polizei oder Feuerwehr. Sicher bekommen auch die Mitarbeiter im Handel für einen gearbeiteten Sonntag einen anderen Tag frei. So wie jeder andere Schichtarbeiter. Und davon gibt es genügend. Siehe Beispiele. Also Verdi, seht Euch mal in fortschrittlichen Ländern um, dort lacht man nur über deutsche schwachsinnige Gesetze wie ein Ladenschlußgesetz.