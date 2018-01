Die Freizeitanlage Tropical Islands im Landkreis Dahme-Spreewald will ihr Areal um Unterkünfte und Aktivitäten im Innen- und Außenbereich erweitern. So soll die Umsetzung einer neuen Spielewelt für Kinder, Bogenschießen für Gäste jeden Alters und ein Streichelzoo noch im laufenden Jahr vorangetrieben werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. "Es ist ganz wichtig, dass wir das Resort weiterentwickeln, denn die Konkurrenz in Europa schläft nicht", sagte der neue Geschäftsführer der Freizeitanlage, Michiel Illy, am Donnerstag.