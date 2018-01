Marcel Berlin Mittwoch, 24.01.2018 | 14:37 Uhr

Unglaublich wie kaputt unsere Gesellschaft ist. Es feht nur noch um Profit und Prestige. Hauptsache dicken Bahnhof zur WM2006 vorzeigen können und dafür fuschen und sparen. Decke im Untergeschoss vereinfacht, Dach gekürzt und nun weiterer Fusch am Bau. Erst stürzen riesige Stahlträger und Fensterscheiben ab, dann kann die S21 nicht wie geplant gebaut werden, weil Fundamente gebaut wurden an Stellen wo sie nicht sein sollten.



Auch andere Projekte in der Stadt sind Fusch. Wasser in Tiefgarage am Potsdamer Platz. Eine Fassade am Potsdamer Platz die komplett saniert werden musste, da Steine runter gefallen sind.

Im Regierungsviertel Millionen Fush an Fenstern und Beton und im auswärtigen Amt sind die Decken in den Büros runter gekommen.



Wie lange soll dieser ganze Fusch allein wegen Profitgier weiter gehen?



Der BER ist nur die Spitze eines Berges aus Fuschbauten die seit der Wende hoch gezogen wurden.